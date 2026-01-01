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Kinoafisha Persons Michael Schultz Awards

Awards and nominations of Michael Schultz

Michael Schultz
Awards and nominations of Michael Schultz
Cannes Film Festival 1977 Cannes Film Festival 1977
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
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