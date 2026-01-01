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Kinoafisha
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Michael Schultz
Awards
Awards and nominations of Michael Schultz
Michael Schultz
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Awards
Awards and nominations of Michael Schultz
Cannes Film Festival 1977
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
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