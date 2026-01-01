Menu
Melanie Abramoff
Melanie Abramoff
Melanie Abramoff
Melanie Abramoff
Melanie Abramoff
Actor type
Comedy actor, Voice actor
Popular Films
6.5
Terri
(2011)
5.4
Dino Time
(2012)
Filmography
Genre
All
Animation
Comedy
Family
Year
All
2012
2011
All
2
Films
2
Actor
2
5.4
Dino Time
Dino Time
Family, Animation, Comedy
2012, USA / South Korea
Watch trailer
6.5
Terri
Terri
Comedy
2011, USA
Watch trailer
