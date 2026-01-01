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Kinoafisha Persons Pamela Franklin Awards

Awards and nominations of Pamela Franklin

Pamela Franklin
Awards and nominations of Pamela Franklin
Primetime Emmy Awards 1966 Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Nominee
BAFTA Awards 1970 BAFTA Awards 1970
Best Supporting Actress
Nominee
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