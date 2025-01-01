Menu
Michael Crichton
Awards
Awards and nominations of Michael Crichton
Michael Crichton
Awards
Awards and nominations of Michael Crichton
Academy Awards, USA 1995
Technical Achievement Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 1997
Worst Written Film Grossing Over $100 Million
Winner
