Kinoafisha Persons Michael Crichton Awards

Awards and nominations of Michael Crichton

Michael Crichton
Awards and nominations of Michael Crichton
Academy Awards, USA 1995 Academy Awards, USA 1995
Technical Achievement Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 1997 Razzie Awards 1997
Worst Written Film Grossing Over $100 Million
Winner
