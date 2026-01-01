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Kinoafisha
Persons
Eddie Fisher
Awards
Awards and nominations of Eddie Fisher
Eddie Fisher
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Eddie Fisher
Golden Globes, USA 1958
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1956
Best Male Singer
Nominee
Primetime Emmy Awards 1955
Best Male Singer
Nominee
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