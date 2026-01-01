Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Eddie Fisher Awards

Awards and nominations of Eddie Fisher

Eddie Fisher
Awards and nominations of Eddie Fisher
Golden Globes, USA 1958 Golden Globes, USA 1958
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Male Singer
Nominee
Primetime Emmy Awards 1955 Primetime Emmy Awards 1955
Best Male Singer
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more