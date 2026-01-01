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Kinoafisha Persons Daniel Mann Awards

Awards and nominations of Daniel Mann

Daniel Mann
Awards and nominations of Daniel Mann
Cannes Film Festival 1953 Cannes Film Festival 1953
Dramatic Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1956 Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 1957 Berlin International Film Festival 1957
Golden Berlin Bear
Nominee
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