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Kinoafisha
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Daniel Mann
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Awards and nominations of Daniel Mann
Daniel Mann
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Awards
Awards and nominations of Daniel Mann
Cannes Film Festival 1953
Dramatic Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 1957
Golden Berlin Bear
Nominee
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