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Kinoafisha
Persons
Norton Virgien
Awards
Awards and nominations of Norton Virgien
Norton Virgien
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Awards
Awards and nominations of Norton Virgien
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best International
Nominee
Best International
Nominee
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