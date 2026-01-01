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Kinoafisha Persons Norton Virgien Awards

Awards and nominations of Norton Virgien

Norton Virgien
Awards and nominations of Norton Virgien
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
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