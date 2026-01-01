Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maximilian Gärtner Maximilian Gärtner
Kinoafisha Persons Maximilian Gärtner

Maximilian Gärtner

Maximilian Gärtner

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Auschwitz 4.8
Auschwitz (2011)

Filmography

Genre
Year
Auschwitz 4.8
Auschwitz Auschwitz
Drama 2011, Germany / Canada
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more