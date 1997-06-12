Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marcin Walewski
Marcin Walewski
Kinoafisha
Persons
Marcin Walewski
Marcin Walewski
Marcin Walewski
Date of Birth
12 June 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.2
Venice
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actor
1
6.2
Venice
Wenecja
Drama
2010, Poland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree