Marcin Walewski

Marcin Walewski

Date of Birth
12 June 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Venice (2010)

Filmography

Genre
Year
Venice 6.2
Venice Wenecja
Drama 2010, Poland
