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Kinoafisha Persons Matt Piedmont Awards

Awards and nominations of Matt Piedmont

Matt Piedmont
Awards and nominations of Matt Piedmont
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Winner
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