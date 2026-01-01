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Kinoafisha
Persons
Matt Piedmont
Awards
Awards and nominations of Matt Piedmont
Matt Piedmont
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Awards
Awards and nominations of Matt Piedmont
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Winner
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