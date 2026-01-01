Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mark Mann Mark Mann
Kinoafisha Persons Mark Mann

Mark Mann

Mark Mann

Occupation
Director, Producer

Popular Films

Generation Um... 4.6
Generation Um... (2012)

Filmography

Genre
Year
Generation Um... 4.6
Generation Um... Generation Um
Drama 2012, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more