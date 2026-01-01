Menu
Mark Mann
Mark Mann
Occupation
Director, Producer
Popular Films
4.6
Generation Um...
(2012)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2012
All
1
Films
1
Director
1
Writer
1
4.6
Generation Um...
Generation Um
Drama
2012, USA
Watch trailer
