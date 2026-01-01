Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mélissa Désormeaux-Poulin
Mélissa Désormeaux-Poulin Mélissa Désormeaux-Poulin
Kinoafisha Persons Mélissa Désormeaux-Poulin

Mélissa Désormeaux-Poulin

Mélissa Désormeaux-Poulin

Date of Birth
3 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Incendies 8.2
Incendies (2010)
Through the Mist 7.6
Through the Mist (2009)
Epidemic 7.2
Epidemic (2020)

Filmography

Genre
Year
Epidemic 7.2
Epidemic
Drama, Thriller 2020, Canada
Incendies 8.2
Incendies Incendies
Drama 2010, Canada
Watch trailer
Through the Mist 7.6
Through the Mist Dédé, à travers les brumes
Documentary, Musical 2009, Canada
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more