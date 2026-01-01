Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mélissa Désormeaux-Poulin
Mélissa Désormeaux-Poulin
Kinoafisha
Persons
Mélissa Désormeaux-Poulin
Mélissa Désormeaux-Poulin
Mélissa Désormeaux-Poulin
Date of Birth
3 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine
Popular Films
8.2
Incendies
(2010)
7.6
Through the Mist
(2009)
7.2
Epidemic
(2020)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Musical
Thriller
Year
All
2020
2010
2009
All
3
Films
2
TV Shows
1
Actress
3
7.2
Epidemic
Drama, Thriller
2020, Canada
8.2
Incendies
Incendies
Drama
2010, Canada
Watch trailer
7.6
Through the Mist
Dédé, à travers les brumes
Documentary, Musical
2009, Canada
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree