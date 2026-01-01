Menu
Mika Hotakainen

Date of Birth
1 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Steam of Life 8.1
Steam of Life (2010)

Filmography

Genre
Year
Steam of Life 8.1
Steam of Life Miesten vuoro
Documentary 2010, Finland
