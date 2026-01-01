Menu
Mika Hotakainen
Mika Hotakainen
Mika Hotakainen
Date of Birth
1 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
8.1
Steam of Life
(2010)
Filmography
8.1
Steam of Life
Miesten vuoro
Documentary
2010, Finland
