Kinoafisha Persons Jim Dale Awards

Awards and nominations of Jim Dale

Jim Dale
Academy Awards, USA 1967 Academy Awards, USA 1967
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 1967 Golden Globes, USA 1967
Best Song
Nominee
BAFTA Awards 1974 BAFTA Awards 1974
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
