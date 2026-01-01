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Kinoafisha Persons Michael Campus Awards

Awards and nominations of Michael Campus

Michael Campus
Awards and nominations of Michael Campus
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
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