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Kinoafisha Persons Frank Pierson Awards

Awards and nominations of Frank Pierson

Frank Pierson
Awards and nominations of Frank Pierson
Academy Awards, USA 1976 Academy Awards, USA 1976
Best Original Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 1968 Academy Awards, USA 1968
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1976 Golden Globes, USA 1976
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1976 BAFTA Awards 1976
Best Screenplay
Nominee
Berlin International Film Festival 1965 Berlin International Film Festival 1965
Special Mention
Winner
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