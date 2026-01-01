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Kinoafisha
Persons
Frank Pierson
Awards
Awards and nominations of Frank Pierson
Frank Pierson
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Awards
Awards and nominations of Frank Pierson
Academy Awards, USA 1976
Best Original Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 1968
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1966
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1976
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1976
Best Screenplay
Nominee
Berlin International Film Festival 1965
Special Mention
Winner
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