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Yuri Konovalov Yuri Konovalov
Kinoafisha Persons Yuri Konovalov

Yuri Konovalov

Yuri Konovalov

Occupation
Actor, Producer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

A Quiet Outpost 6.8
A Quiet Outpost (2010)

Filmography

A Quiet Outpost 6.8
A Quiet Outpost Tikhaya zastava
Drama, War 2010, Russia
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