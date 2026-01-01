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Yuri Konovalov
Yuri Konovalov
Kinoafisha
Persons
Yuri Konovalov
Yuri Konovalov
Yuri Konovalov
Occupation
Actor, Producer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.8
A Quiet Outpost
(2010)
Filmography
6.8
A Quiet Outpost
Tikhaya zastava
Drama, War
2010, Russia
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