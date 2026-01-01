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Kinoafisha
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Miguel Gomes
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Awards and nominations of Miguel Gomes
Miguel Gomes
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Awards
Awards and nominations of Miguel Gomes
Cannes Film Festival 2024
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Competition
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Best Film
Nominee
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