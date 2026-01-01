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Kinoafisha Persons Michael Tollin Awards

Awards and nominations of Michael Tollin

Michael Tollin
Awards and nominations of Michael Tollin
Academy Awards, USA 1996 Academy Awards, USA 1996
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Special
Nominee
 Outstanding Informational Special
Nominee
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