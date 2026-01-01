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Kinoafisha
Persons
Michael Tollin
Awards
Awards and nominations of Michael Tollin
Michael Tollin
About
Awards
Awards and nominations of Michael Tollin
Academy Awards, USA 1996
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Special
Nominee
Outstanding Informational Special
Nominee
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