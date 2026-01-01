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Kinoafisha Persons Anna Brüggemann Awards

Awards and nominations of Anna Brüggemann

Anna Brüggemann
Awards and nominations of Anna Brüggemann
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Best Script
Winner
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