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Kinoafisha
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Gary David Goldberg
Awards
Awards and nominations of Gary David Goldberg
Gary David Goldberg
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Awards
Awards and nominations of Gary David Goldberg
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
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