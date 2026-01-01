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Kinoafisha Persons Gary David Goldberg Awards

Awards and nominations of Gary David Goldberg

Gary David Goldberg
Awards and nominations of Gary David Goldberg
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
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