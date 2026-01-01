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Mishel Perski
Kinoafisha Persons Mishel Perski

Mishel Perski

Actor type
Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

When Harry Met Sally... 7.8
When Harry Met Sally... (1989)

Filmography

When Harry Met Sally... 7.8
When Harry Met Sally... When Harry Met Sally
Comedy, Romantic 1989, USA
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