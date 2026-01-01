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Kinoafisha Persons Bruno Nuytten Awards

Awards and nominations of Bruno Nuytten

Bruno Nuytten
Awards and nominations of Bruno Nuytten
Cannes Film Festival 1982 Cannes Film Festival 1982
Best Artistic Contribution
Winner
BAFTA Awards 1988 BAFTA Awards 1988
Best Cinematography
Winner
Berlin International Film Festival 1989 Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Nominee
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