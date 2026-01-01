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Kinoafisha
Persons
Bruno Nuytten
Awards
Awards and nominations of Bruno Nuytten
Bruno Nuytten
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Bruno Nuytten
Cannes Film Festival 1982
Best Artistic Contribution
Winner
BAFTA Awards 1988
Best Cinematography
Winner
Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Nominee
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