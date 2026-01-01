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Allison Parisi Allison Parisi
Kinoafisha Persons Allison Parisi

Allison Parisi

Allison Parisi

Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Metropolitan 7.3
Metropolitan (1990)

Filmography

Metropolitan 7.3
Metropolitan Metropolitan
Comedy, Drama 1990, USA
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