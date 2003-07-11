Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Monique Messine
Monique Messine
Kinoafisha
Persons
Monique Messine
Monique Messine
Monique Messine
Date of Birth
2 April 1940
Age
63 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
11 July 2003
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.1
My Life to Live
(1962)
Tickets
Filmography
8.1
My Life to Live
Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Drama
1962, France
Watch trailer
Tickets
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree