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Monique Messine Monique Messine
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Monique Messine

Monique Messine

Date of Birth
2 April 1940
Age
63 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
11 July 2003
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

My Life to Live 8.1
My Life to Live (1962)

Filmography

My Life to Live 8.1
My Life to Live Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Drama 1962, France
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