Rhea Perlman
Awards
Awards and nominations of Rhea Perlman
Golden Globes, USA 1992
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1987
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1985
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
