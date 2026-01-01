Menu
Marc Di Napoli
Date of Birth
28 May 1953
Age
72 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero
Popular Films
7.7
This Man Must Die
(1969)
7.7
This Man Must Die
Que la bête meure
Drama, Crime, Thriller
1969, France / Italy
