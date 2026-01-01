Menu
Kinoafisha Persons Marc Di Napoli

Date of Birth
28 May 1953
Age
72 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

This Man Must Die 7.7
Filmography

Genre
Year
This Man Must Die Que la bête meure
Drama, Crime, Thriller 1969, France / Italy
