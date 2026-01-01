Menu
Claude-Jean Bonnardot Claude-Jean Bonnardot
Kinoafisha Persons Claude-Jean Bonnardot

Claude-Jean Bonnardot

Claude-Jean Bonnardot

Date of Birth
26 December 1923
Age
57 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
14 January 1981
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

4.9
Les aventures de Zadig (1970)

Filmography

Genre
Year
4.9
Les aventures de Zadig Les aventures de Zadig
1970, France
