Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
Kinoafisha
Persons
Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
Date of Birth
26 December 1923
Age
57 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
14 January 1981
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
4.9
Les aventures de Zadig
(1970)
Filmography
Genre
All
Year
All
1970
All
1
Films
1
Director
1
4.9
Les aventures de Zadig
Les aventures de Zadig
1970, France
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree