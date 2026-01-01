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Amy Chum
Amy Chum
Kinoafisha
Persons
Amy Chum
Amy Chum
Amy Chum
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.5
Papa
(2024)
7.3
Night and Fog
(2009)
Filmography
7.5
Papa
Baba
Biography, Crime, Drama
2024, Hong Kong
7.3
Night and Fog
Tin shui wai dik ye yu mo
Drama
2009, Hong Kong
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