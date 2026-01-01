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Amy Chum Amy Chum
Kinoafisha Persons Amy Chum

Amy Chum

Amy Chum

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Papa 7.5
Papa (2024)
Night and Fog 7.3
Night and Fog (2009)

Filmography

Papa 7.5
Papa Baba
Biography, Crime, Drama 2024, Hong Kong
Night and Fog 7.3
Night and Fog Tin shui wai dik ye yu mo
Drama 2009, Hong Kong
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