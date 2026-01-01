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Ying-Kit Chung Ying-Kit Chung
Kinoafisha Persons Ying-Kit Chung

Ying-Kit Chung

Ying-Kit Chung

Actor type
Dramatic actor, Fantasy hero

Popular Films

Written By 6.3
Written By (2009)

Filmography

Written By 6.3
Written By Joi sun ho
Drama, Fantasy 2009, Hong Kong
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