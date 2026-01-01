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Ying-Kit Chung
Ying-Kit Chung
Kinoafisha
Persons
Ying-Kit Chung
Ying-Kit Chung
Ying-Kit Chung
Actor type
Dramatic actor
,
Fantasy hero
Popular Films
6.3
Written By
(2009)
Filmography
6.3
Written By
Joi sun ho
Drama, Fantasy
2009, Hong Kong
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