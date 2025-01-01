Menu
Cristian Mungiu
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cinema Prize of the French National Education System
Winner
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
C.I.C.A.E. Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
