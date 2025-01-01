Menu
Cristian Mungiu
Awards
Awards
Awards and nominations of Cristian Mungiu
Cannes Film Festival 2016
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cinema Prize of the French National Education System
Winner
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2002
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
