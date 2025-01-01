Menu
Awards and nominations of Damon Wayans

Damon Wayans
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1992 MTV Movie + TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Nominee
Nominee
