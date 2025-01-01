Menu
Damon Wayans
Awards
Awards and nominations of Damon Wayans
Damon Wayans
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Damon Wayans
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Nominee
Best On-Screen Duo
Nominee
