Marie-Christine Cormier
Marie-Christine Cormier
Persons
Marie-Christine Cormier
Marie-Christine Cormier
Marie-Christine Cormier
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor
Popular Films
7.5
Heartbeats
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actor
1
7.5
Heartbeats
Les amours imaginaires
Romantic, Drama
2010, Canada
Watch trailer
