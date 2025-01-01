Menu
Awards and nominations of Dar Salim

Dar Salim
Tallinn Black Nights Film Festival 2018 Tallinn Black Nights Film Festival 2018
Best Actor
Winner
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
