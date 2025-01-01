Menu
Awards and nominations of Joe Cornish

Joe Cornish
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
