Anar Abbasov
Date of Birth
8 February 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Bitva 6.6
Bitva (2019)
Amun 6.6
Amun (2016)
Zveroboy 0.0
Zveroboy (2022)

Filmography

Genre
Year
Zveroboy
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime 2022, Russia
Bitva 6.6
Bitva Bitva
Drama 2019, Russia
Amun 6.6
Amun Amun
Drama 2016, Russia
Bethoven
Documentary 2009, Russia
