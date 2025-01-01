Menu
Anar Abbasov
Anar Abbasov
Date of Birth
8 February 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
6.6
Bitva
(2019)
6.6
Amun
(2016)
0.0
Zveroboy
(2022)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Documentary
Drama
Thriller
Year
All
2022
2019
2016
2009
All
4
Films
3
TV Shows
1
Writer
2
Director
4
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime
2022, Russia
6.6
Bitva
Bitva
Drama
2019, Russia
Watch trailer
6.6
Amun
Amun
Drama
2016, Russia
Bethoven
Documentary
2009, Russia
