Ben Feldman Awards

Awards and nominations of Ben Feldman

Ben Feldman
Awards and nominations of Ben Feldman
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Nominee
