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Lidiya Nenasheva Lidiya Nenasheva
Kinoafisha Persons Lidiya Nenasheva

Lidiya Nenasheva

Lidiya Nenasheva

Actor type
Comedy actor, Science-fiction hero, Dramatic actor

Popular Films

Schaste 7.6
Schaste (1934)
Kosmicheskiy reys 7.3
Kosmicheskiy reys (1935)
5.9
The Civil Servant (1930)

Filmography

Kosmicheskiy reys 7.3
Kosmicheskiy reys Kosmicheskiy reys: Fantasticheskaya novella
Sci-Fi 1935, USSR
Schaste 7.6
Schaste Schaste
Drama, Comedy 1934, USSR
5.9
The Civil Servant Gosudarstvennyy chinovnik
Comedy 1930, USSR
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