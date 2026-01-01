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Lidiya Nenasheva
Lidiya Nenasheva
Kinoafisha
Persons
Lidiya Nenasheva
Lidiya Nenasheva
Lidiya Nenasheva
Actor type
Comedy actor
,
Science-fiction hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.6
Schaste
(1934)
7.3
Kosmicheskiy reys
(1935)
5.9
The Civil Servant
(1930)
Filmography
7.3
Kosmicheskiy reys
Kosmicheskiy reys: Fantasticheskaya novella
Sci-Fi
1935, USSR
7.6
Schaste
Schaste
Drama, Comedy
1934, USSR
5.9
The Civil Servant
Gosudarstvennyy chinovnik
Comedy
1930, USSR
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