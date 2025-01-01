Menu
Bertrand Bonello
Awards
Awards and nominations of Bertrand Bonello
Bertrand Bonello
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Bertrand Bonello
Cannes Film Festival 2001
International Critics Week
Winner
Cannes Film Festival 2019
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Encounters
Winner
Encounters Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
