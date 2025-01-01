Menu
Awards and nominations of Bertrand Bonello

Bertrand Bonello
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
International Critics Week
Winner
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Encounters
Winner
Encounters Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
