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Kinoafisha Persons Erez Tadmor Awards

Awards and nominations of Erez Tadmor

Erez Tadmor
Awards and nominations of Erez Tadmor
Sundance Film Festival 2004 Sundance Film Festival 2004
Short Subject
Winner
Short Subject
Winner
Sundance Film Festival 2008 Sundance Film Festival 2008
World Cinema - Dramatic
Nominee
 World Cinema - Dramatic
Nominee
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