Miah Persson
Miah Persson
Miah Persson
Miah Persson
Miah Persson
Date of Birth
27 May 1969
Age
56 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.9
Figaro / Le nozze di Figaro
(2006)
6.9
Così fan tutte
(2009)
Filmography
Genre
All
Musical
Opera
Year
All
2009
2006
All
2
Films
2
Actress
2
6.9
Così fan tutte
Così fan tutte
Musical, Opera
2009, USA
7.9
Figaro / Le nozze di Figaro
Figaro / Le nozze di Figaro
Opera
2006, Great Britain
