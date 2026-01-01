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Kinoafisha
Persons
Richard J. Lewis
Awards
Awards and nominations of Richard J. Lewis
Richard J. Lewis
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Awards
Awards and nominations of Richard J. Lewis
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 2010
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
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