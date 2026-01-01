Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Sheva Fingerova
Sheva Fingerova
Kinoafisha
Persons
Sheva Fingerova
Sheva Fingerova
Sheva Fingerova
Actor type
Comedy actor
Popular Films
5.6
White Acacia
(1957)
Filmography
5.6
White Acacia
Belaya akatsiya
Comedy, Musical
1957, USSR
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree