Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Sheva Fingerova Sheva Fingerova
Kinoafisha Persons Sheva Fingerova

Sheva Fingerova

Sheva Fingerova

Actor type
Comedy actor

Popular Films

White Acacia 5.6
White Acacia (1957)

Filmography

White Acacia 5.6
White Acacia Belaya akatsiya
Comedy, Musical 1957, USSR
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more