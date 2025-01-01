Menu
Awards and nominations of Tamsin Greig

Tamsin Greig
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Female Performance in a Comedy Programme
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Female Performance in a Comedy Programme
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Comedy Performance
Nominee
