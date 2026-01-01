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Giedrius Kiela Giedrius Kiela
Kinoafisha Persons Giedrius Kiela

Giedrius Kiela

Giedrius Kiela

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Vortex 6.9
Vortex (2009)
Drowning Dry 6.3
Drowning Dry (2024)

Filmography

Genre
Year
Drowning Dry 6.3
Drowning Dry Drowning Dry
Drama 2024, Latvia / Lithuania
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Vortex 6.9
Vortex Duburys
Drama 2009, Lithuania
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