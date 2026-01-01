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Filmography
Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
Kinoafisha
Persons
Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
Vortex
(2009)
6.3
Drowning Dry
(2024)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2024
2009
All
2
Films
2
Actor
2
6.3
Drowning Dry
Drowning Dry
Drama
2024, Latvia / Lithuania
Watch trailer
6.9
Vortex
Duburys
Drama
2009, Lithuania
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