Kinoafisha
Agnieszka Judycka
Date of Birth
25 April 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.3
True Life of Angels
(2022)
6.3
Drzazgi
(2008)
Filmography
6.3
True Life of Angels
Prawdziwe zycie aniolów
Drama
2022, Poland
6.3
Drzazgi
Drzazgi
Drama, Comedy
2008, Poland
