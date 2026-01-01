Menu
Agnieszka Judycka
Agnieszka Judycka

Date of Birth
25 April 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

True Life of Angels 6.3
True Life of Angels (2022)
Drzazgi 6.3
Drzazgi (2008)

Filmography

Genre
Year
True Life of Angels 6.3
True Life of Angels Prawdziwe zycie aniolów
Drama 2022, Poland
Drzazgi 6.3
Drzazgi Drzazgi
Drama, Comedy 2008, Poland
