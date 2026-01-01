Menu
Marcin Hycnar

Date of Birth
18 January 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Drzazgi 6.3
Drzazgi Drzazgi
Drama, Comedy 2008, Poland
