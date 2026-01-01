Menu
Marcin Hycnar
Marcin Hycnar
Date of Birth
18 January 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.3
Drzazgi
(2008)
Filmography
6.3
Drzazgi
Drzazgi
Drama, Comedy
2008, Poland
