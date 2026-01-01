Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marcin Keszycki Marcin Keszycki
Kinoafisha Persons Marcin Keszycki

Marcin Keszycki

Marcin Keszycki

Date of Birth
4 June 1953
Age
72 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

0 1 0 4.7
0 1 0 (2008)

Filmography

Genre
Year
0 1 0 4.7
0 1 0 0_1_0
Drama 2008, Poland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more