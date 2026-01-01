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Kinoafisha Persons Flemming Quist Møller Awards

Awards and nominations of Flemming Quist Møller

Flemming Quist Møller
Awards and nominations of Flemming Quist Møller
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Generation Kplus - Best Film
Nominee
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