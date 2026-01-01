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Kinoafisha
Persons
Flemming Quist Møller
Awards
Awards and nominations of Flemming Quist Møller
Flemming Quist Møller
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Flemming Quist Møller
Berlin International Film Festival 2003
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015
Generation Kplus - Best Film
Nominee
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