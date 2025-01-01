Menu
Awards and nominations of Murray Melvin

Murray Melvin
Cannes Film Festival 1962 Cannes Film Festival 1962
Best Actor
Winner
BAFTA Awards 1962 BAFTA Awards 1962
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
